Германия хочет, чтобы Евросоюз достиг прогресса в формировании банковского союза до конца текущего года. Об этом заявил в бундестаге немецкий министр финансов Олаф Шольц.

«Мы должны принять меры, чтобы иметь возможность действовать при новом кризисе. Не все еще сделано», — сказал он, добавив, что в этом году ЕС должен выполнить самые важные шаги по созданию банковского союза.

На сегодняшний день одна из самых важных идей банковского союза — единая схема страхования банковских депозитов — еще не согласована. Также необходимо согласовать дальнейшие меры для решения оставшихся рисков в банковском секторе, связанных с неработающими кредитами.



В октябре 2017 года Еврокомиссия призвала Европейский парламент и Евроcовет продвинуться в принятии этих мер и завершить формирование всех частей банковского союза. В рамках банковского союза уже действуют Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism) и Единый механизм санации банков (Single Resolution Mechanism).