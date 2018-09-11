Марк Карни останется главой Банка Англии до конца января 2020 года, что на семь месяцев дольше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил британским депутатам канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



По его словам, продление срока полномочий Карни поможет Великобритании обеспечить плавный выход страны из ЕС (Brexit, который состоится в марте 2019 года).

Карни согласился остаться на своем посту дляподдержания преемственности в экономике Великобритании в этот период, указал Хэммонд.

Ранее было объявлено, что Карни уйдет в отставку 30 июня 2019 года, что на два года раньше срока истечения его полномочий и спустя несколько месяцев после официального Brexit. В начале сентября Марк Карни заявил, что готов оставаться во главе британского регулятора, чтобы сгладить любые потенциальные последствия от Brexit и помочь британскому правительству.