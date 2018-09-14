Глава Банка Англии Марк Карни предупредил Кабинет министров Великобритании, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Как пишет издание, в ходе заседания Кабмина, которое состоялось в четверг, Карни предупредил премьер-министра Терезу Мэй и членов ее правительства, что Brexit без сделки может в том числе привести к значительному росту безработицы в стране и падению цен на жилье на 25—35%. По словам источников, глава Банка Англии считает, что подобный исход переговоров с Брюсселем может оказаться для экономики Великобритании таким же катастрофическим, как и мировой финансовый кризис 2008 года.

«Он [Карни] не сказал, что все так и будет, но, я думаю, стоит признать, что вы должны рассмотреть самый неблагоприятный сценарий», — приводит газета слова одного из министров.

Кабмин Великобритании опубликовал в четверг новый пакет документов с пояснением последствий, которые для жителей страны и ее бизнеса будет иметь Brexit без сделки с ЕС об условиях «развода».