Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом и другими внешними кредиторами для заимствований из-за большой долговой нагрузки страны. Об этом заявил в пятницу президент Украины Петр Порошенко, передает Reuters.

«Мы могли бы обойтись без внешних заимствований, если бы нам не пришлось погашать старые долги», — сказал Порошенко во время своего выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

Порошенко отрицает возможность дефолта страны в 2019 году, несмотря на приходящиеся на этот период пиковые выплаты по госдолгу. «Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014—2015 годах, когда у нас было едва 5 миллиардов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», — приводит слова украинского президента «Прайм» .

Госдолг Украины составляет более 76 млрд долларов, по данным за август текущего года. В марте 2015-го МВФ одобрил программу кредитования для Украины в размере 17,5 млрд долларов сроком на четыре года. Украина получила первый транш в размере 5 млрд долларов в марте 2015 года, второй (1,7 млрд долларов) — в августе 2015-го, третий (1 млрд долларов) — в сентябре 2016-го, четвертый (1 млрд долларов) — в апреле 2017 года.



На данный момент Украина ведет переговоры с МВФ по цене на газ и реформам энергетического рынка, чтобы получить пятый финансовой транш от кредитора в размере до 1,9 млрд долларов.