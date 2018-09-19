Сейчас, по словам миллиардера Рэя Далио, наблюдается высокая стоимость активов, низкие процентные ставки и начавшееся ужесточение монетарной политики

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио предрек миру новый финансовый кризис уже в перспективе ближайших двух лет, передает Business Insider.

По словам Далио, в каждом экономическом цикле существует ранний период, когда процентные ставки находятся на самом низком уровне, долги наращиваются для увеличения производственных доходов, а стоимость активов увеличивается.

Следующая за этим периодом стадия, как правило, характеризуется ужесточением монетарной политики, поскольку компаниям становится все сложнее обслуживать растущие долги, а экономика уже неспособна к сильному росту.

Ужесточение условий на кредитном рынке обычно приводит к падению спроса, и центробанки, наоборот, начинают снижать процентные ставки практически до нуля, вследствие чего экономика входит в депрессию.

Сейчас, по словам Далио, наблюдается высокая стоимость активов, низкие процентные ставки и начавшееся ужесточение монетарной политики. «Примерно так же, как в 1937 году (во время Великой депрессии). Кроме того, мы находимся в ситуации усиливающегося разрыва между богатыми и бедными, что приводит к появлению популизма», — резюмировал миллиардер.