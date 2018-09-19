Правительство Дании заявило, что Danske Bank, крупнейшему банку страны, может грозить штраф в 4 млрд крон, или около 630 млн долларов, если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики страны Расмуса Ярлова.

«Мы знаем, что иностранные власти следят за ситуацией с датскими банками и могут открыть свои расследования. Но это лишь означает, что для нас важно тщательно решить вопрос в самой Дании, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы не принимаем это всерьез», — заявил агентству министр экономики, который также отвечает за надзор за финансовым законодательством страны.

Прокуратура Дании начала расследование возможного отмывания денег в Danske Bank Ранее СМИ сообщали, что через эстонское подразделение банка отмывались крупные суммы, в том числе, предположительно, из России и стран СНГ.

Ярлов отметил, что эта оценка основана на предположении, что прибыль банка от связанных с отмыванием сделок составила около 1,5 млрд крон (235 млн долларов). Он также пояснил, что речь идет о сумме штрафа, которая может быть наложена только в Дании.