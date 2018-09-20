Второго референдума по вопросу отделения Великобритании от Евросоюза проводиться не будет, сообщила журналистам премьер-министр страны Тереза Мэй по итогам двусторонней встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.

Туск предупредил Мэй, что экономическая составляющая британского плана по Brexit «не сработает», потому что это может подорвать единый рынок ЕС. Он отметил, что в британском плане будущих отношений с ЕС есть некоторые «позитивные элементы», но «предлагаемые рамки для экономического сотрудничества не сработают».

На пресс-конференции Мэй отметила, что ее предложения все еще могут стать основой для переговоров на октябрьском саммите ЕС и на специальном саммите по Brexit в ноябре.

«Наш технический документ остается единственным серьезным и заслуживающим доверия предложением на столе для достижения этой цели», — сказала она.

Великобритания официально покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. До этого времени стороны должны согласовать и ратифицировать соглашение обо всех условиях Brexit и будущих отношениях с ЕС.

Любая сделка с Евросоюзом должна быть одобрена британским парламентом, который может не успеть это сделать до рождественских каникул с 20 декабря по 7 января. Если британские законодатели отклонят сделку в конце декабря или начале января, то страна столкнется с перспективой ухода из ЕС без соглашения.

Без соглашения Великобритания перейдет от беспошлинной торговли с остальной частью ЕС к стандартным таможенным тарифам, установленным ВТО для внешних государств, без каких-либо льготных сделок.