Основатель группы Vanguard и один из самых успешных американских инвесторов Джон Клифтон «Джек» Богл умер на 90-м году жизни в округе Делавэр (штат Пенсильвания). Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

Причина смерти не раскрывается. Однако, по данным телеканала, предприниматель страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и перенес не менее шести инфарктов, первый из них — в возрасте 31 года.

Богл в 1975 году основал Vanguard по принципу управления инвестициями, пропорциональный состав которых аналогичен биржевому индексу. Он занимал посты председателя правления и генерального директора этой группы до 1996 года. По состоянию дел на 30 сентября 2018 года Vanguard распоряжается активами на сумму около 5,3 трлн долларов, переданными в управление более 20 млн инвесторов из около 170 стран мира, говорится на сайте группы. Помимо столицы США, штатов Аризона, Северная Каролина и Пенсильвания, она имеет представительства в Амстердаме, Пекине, Брисбене, Франкфурте-на-Майне, Гонконге, Лондоне, Мельбурне, Мехико, Париже, Шанхае, Сиднее, Токио, Торонто и Цюрихе.