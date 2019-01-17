Украинская гривна является одним из аутсайдеров «индекса бигмака», поскольку на Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен, заявил зампред Нацбанка Украины Олег Чурий.

«Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина, по его расчетам, имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50—60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются», — приводит слова Чурия украинское финансовое информагентство FinClub.

Он указал, что «индекс бигмака» демонстрирует и общий уровень цен в стране. «Это свидетельствует не только об обменном курсе, но и об уровне цен. Что говорит о том, что на Украине в сравнении со многими странами мира на самом деле очень низкие цены на эти товары», — сказал зампред Центробанка.