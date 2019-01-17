Палата представителей — нижняя палата конгресса США — приняла резолюцию с призывом к администрации Дональда Трампа сохранить действие санкций в отношении компаний Олега Дерипаски, сообщило агентство Bloomberg. За проголосовали 362 человека, против — 53.

«Конгресс не одобряет действий (...), связанных со снятием санкций, введенных в отношении группы En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», — говорится в этой резолюции.

Bloomberg подчеркнуло, что резолюция носит символический характер и сама по себе не повлияет на процесс снятия ограничений.

Сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с En+ и «Русала» За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42.

Лидер фракции демократов Стени Хойер, внесший документ на рассмотрение палаты, заявил, что к снятию санкций остаются «серьезные вопросы», указав на связи бизнесмена с президентом Владимиром Путиным и с бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом.

В среду, 16 января, схожую по содержанию резолюцию обсуждали в верхней палате — сенате США. Однако там авторам инициативы не хватило голосов, чтобы довести документ до стадии голосования. На фоне этого утром в четверг акции UC Rusal подорожали более чем на 5%, к вечеру по Москве рост составил уже 6,12% (по состоянию на 21:30 мск).

17 января — последний день, когда обе палаты могут принять меры против снятия санкций, отмечает Bloomberg. Учитывая, что в сенате провести голосование по резолюции не удалось, юридически Минфину ничего не мешает снять ограничения с компаний, объясняет агентство.