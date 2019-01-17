Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП стран СНГ в 2019 году на уровне 3,9%, среди рисков для экономической стабильности региона — ужесточение санкций США в отношении России, говорится в отчете агентства.

«Мы ожидаем, что рост ВВП в СНГ останется стабильным, составив в среднем 3,9% по региону, ужесточение американских санкций в отношении России может нарушить торговлю и денежные переводы в регионе», — приводятся в отчете слова вице-президента Moody's Эвана Уолманна.

Прогноз по кредитоспособности стран Содружества на 2019 год стабильный, отмечает агентство. «Ожидание устойчивого экономического роста компенсируется уменьшением глобальной ликвидности и политическими рисками», — сообщается в отчете.

Помимо возможного введения более жестких антироссийских санкций США, риски связаны с напряженными отношениями между Россией и Украиной и внутренней политической нестабильностью в свете предстоящих выборов на Украине и в Молдавии, пишет агентство.

При этом Moody's не ожидает, что темпы экономических реформ в СНГ будут ускоряться в 2019 году из-за слабых институциональных механизмов.

Агентство отмечает, что резкий рост затрат на консолидацию долговых обязательств стран Содружества может отразиться на кредитоспособности региона. «Страны с высоким уровнем долларизации могут столкнуться с дальнейшим усилением рисков в банковском секторе, особенно в тех странах, где финансовые институты борются с проблемными кредитами в результате ценового шока на сырьевых рынках 2014—2015 годов», — отмечается в обзоре.