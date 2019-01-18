Минфин США назначил трех попечителей, которые будут осуществлять контроль за пакетами акций компании En+, от которых отказался российский бизнесмен Олег Дерипаска в качестве условия снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает ТАСС.

По его словам, попечители будут обеспечивать интересы США и гарантировать, что Дерипаска не будет иметь решающего влияния при голосовании акционеров корпорации «Русал», контрольный пакет которой принадлежит En+. Попечители будут осуществлять надзор за акциями En+, которые Дерипаска согласился передать банку ВТБ, а также за акциями, которыми владеют бывшая жена бизнесмена Полина Дерипаска и ее отец Валентин Юмашев.



Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) назначило в качестве попечителей трех американских финансистов. В их число вошли Дэвид Ноуэр, исполнительный директор фонда прямых инвестиций Cerberus Capital Management, Дэвид Крейн, старший операционный управляющий компании по управлению активами Pegasus Capital Advisors, и юрист по корпоративным вопросам Ди Джей (Ян) Бейкер, бывший глава глобального отдела по корпоративной реорганизации юридической компании Latham & Watkins.