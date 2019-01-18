Американские чиновники обсуждают вопрос о возможной отмене введенных Вашингтоном импортных пошлин в отношении китайских товаров. Подобный шаг они рассматривают как способ успокоить рынки и дать Пекину стимул пойти на более глубокие уступки в торговой войне, сообщает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники газета The Wall Street Journal, чьи данные приводит РБК .

Идея частичной отмены тарифов или полного отказа от них, по их данным, прозвучала из уст американского министра финансов Стивена Мнучина. Такую инициативу глава ведомства выдвигал в ходе ряда совещаний, указывают собеседники WSJ. Целями подобных предложений, по их мнению, являются продвижение торговых переговоров с КНР и попытка заручиться поддержкой Китая в проведении совместных более долгосрочных реформ.

Однако с подобной идеей Мнучина не согласился торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, отмечает издание. Последний, по его информации, обеспокоен тем, что любая уступка может рассматриваться как признак слабости.

Результаты продолжающихся в Вашингтоне дискуссий по этому поводу предсказать сейчас невозможно, подчеркивает газета, отмечая, однако, что прежде при обсуждении китайского вопроса президент США Дональд Трамп принимал сторону Лайтхайзера, а не Мнучина. Но на этот раз глава государства ясно дал понять, что хочет заключить сделку и настаивает на том, чтобы ее заключил именно Лайтхайзер, говорят источники WSJ.

Торговый спор США и Китай, как замечает газета, стремятся разрешить до 1 марта. До этого же момента стороны ранее согласились отложить введение новых тарифов. США тогда пообещали на 90 дней заморозить введение таможенной пошлины в размере 25% вместо 10% на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов.



Первые в 2019 году торговые переговоры на уровне заместителей глав торговых ведомств Вашингтон и Пекин уже провели в январе. Трамп в декабре прошлого года также отмечал, что диалог о торговой сделке с КНР продвигается «очень хорошо».