Суд округа Колумбия не стал отклонять иск совладельцев Альфа-Банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, которые подали в суд на базирующуюся в Вашингтоне компанию Fusion GPS и на ее основателя Глена Симпсона за клевету, содержащуюся в так называемом компрометирующем досье на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета Politico, чьи данные приводит ТАСС.

С требованием оставить иск без рассмотрения обратились ответчики, которые ссылались на отдельные американские законы, защищающие право на отстаивание общественных интересов. По их мнению, публикация информации о российских бизнесменах служила именно этой цели, поскольку они являются публичными лицами.

Однако суд встал на сторону истцов. «К сожалению, на данном этапе, с учетом имеющейся у меня ограниченной информации, я не могу решить вопрос о том, являются ли они публичными личностями», — цитирует издание постановление судьи, который на этом основании отклонил ходатайство ответчиков.

Он также признал, что опубликованная информация, в частности обвинения в коррупции, действительно, могла нанести урон деловой репутации бизнесменов. «Очевидно, что утверждения о том, что кто-то давал взятки чиновнику, могут быть восприняты так, что это лицо будет иметь скандальную репутацию и дурную славу в своей среде», — заявил судья.

Фридман, Авен и Хан подали в суд на компанию Fusion GPS и ее основателя Симпсона в октябре 2017 года. Чуть ранее они также обратились в суд Манхэттена с иском против ресурса BuzzFeed, обвинив его в дискредитации. Ресурс был среди тех, которые распространили досье.

Составление «досье» с компроматом на Трампа началось с 2015 года первоначально по заказу сторонников Республиканской партии, которые выступали с критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над «досье» был подключен бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence.

Когда стало понятно, что Трамп — наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба бывшего кандидата на пост президента Хиллари Клинтон, в том числе через юридическую фирму Perkins Coie.

В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Оно было использовано ФБР в октябре 2016 года для того, чтобы получить судебное разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа — Картером Пейджем — в рамках усилий с целью доказать сговор между избирательным штабом Трампа и Москвой. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.



Сам Трамп не раз подчеркивал, что данное «досье» — фальшивка и пример «тотальной политической охоты на ведьм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.