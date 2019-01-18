Несмотря на восстановление в Белоруссии темпов экономического роста, реализация налогового маневра в России способна серьезно отразиться на них. Об этом говорится в релизе исполнительного совета МВФ по итогам консультаций с Минском, передает РБК .

В докладе перечисляется ряд позитивных факторов, влияющих на укрепление белорусской экономики. В их числе — быстрый рост зарплат, удачная внешнеэкономическая ситуация и высокие цены на нефть. Циклическое восстановление экономики Белоруссии продолжается, «рост в первые три квартала 2018 года достиг 3,7%», при этом «более высокие цены на нефть и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали двузначные темпы роста заработной платы в соответствии с масштабными целями по заработной плате», говорится в документе. Плюсом для экономики стала и осмотрительная денежно-кредитная политика в сочетании с повышением доверия к Центральному банку. В совокупности эти факторы позволяют удерживать инфляцию на исторически низком уровне (5% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют значимые риски для белорусской экономики. В их числе — налоговый маневр в России. Если Минск договорится с Москвой о полной компенсации убытков, тогда среднесрочный экономический рост в стране составит 2%. «Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Белоруссии, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят... прогнозируемые значения», — предупредили в МВФ.

Налоговый маневр в России предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения, из-за чего цена нефти для Белоруссии возрастет. По оценке белорусского Минфина, потери белорусской экономики от российской реформы могут составить 10 млрд долларов, в том числе около 3 млрд — в виде выпадающих доходов бюджета, порядка 6 млрд — от ухудшения экономических показателей двух нефтеперерабатывающих заводов.



Минск настаивает на выплате компенсации за налоговый маневр, однако Москва не считает, что белорусские власти имеют такое право. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что налоговый маневр — внутреннее дело России. Проблеме компенсации была посвящена серия предновогодних встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко.