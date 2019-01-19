США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.

Отмечается, что уже в 2020 году на первое место в списке выйдет Китай. Кроме того, согласно исследованию, к 2030 году номинальный ВВП у него достигнет 64,2 трлн долларов. За ним будет следовать Индия с показателем в 46,3 трлн долларов, а замыкать тройку лидеров будут США с 31 трлн долларов ВВП.

Помимо этого, в рейтинг лидеров 2030 года попали Индонезия (10,1 трлн долларов), Турция (9,1 трлн долларов), Бразилия (8,6 трлн долларов) и Египет (8,2 трлн долларов).

Также документ гласит, что к этому периоду в десятку крупнейших экономик войдет и Россия — она будет на восьмом месте с ВВП, составляющим почти 8 трлн долларов. За ней расположатся Япония (7,2 трлн долларов) и Германия.