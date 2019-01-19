Государственный банк Украины — Ощадбанк начислил РФ около 5 млн долларов штрафа за неуплату 1,3 млрд долларов по иску о потере инвестиций в Крыму. Об этом сообщил глава банка Андрей Пышный.

«Если брать с момента, когда было вынесено судебное решение (26 ноября 2018 года. — Прим. ред.), на сегодняшний день уже начислено 5 миллионов долларов — немаленькие деньги. В день начисляется 97 тысяч долларов», — сказал он в интервью изданию «Новое время».

Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, полученных в результате потери Крыма. Сумма возмещения составила 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые должны начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

В Ощадбанке тогда отметили, что являются первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против РФ по убыткам, полученным в результате потери Крыма.