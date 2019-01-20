Правительство Франции в феврале представит законопроект о налогообложении крупных международных технологических компаний, таких как Google и Facebook. После этого законопроект будет в кратчайшие сроки передан на голосование в парламент. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Ле Мэр подчеркнул, что налог затронет «все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». В частности, речь идет об Apple, Google и Facebook.



Ранее Ле Мэр сообщил, что Франция в ближайшее время намерена ввести налог для IT-гигантов, не дожидаясь решения Евросоюза. Еврокомиссия тоже планирует ввести так называемый цифровой налог, но предложение пока не утверждено на уровне ЕС.

Ускорить введение налога Францию вынудила необходимость искать новые источники доходов, после того как президент Эмманюэль Макрон объявил о социальных льготах в связи с массовыми протестами. Налог на доходы IT-компаний позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.