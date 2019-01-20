Работающие без официального трудоустройства сотрудники есть на каждом втором предприятии Украины, заявил в воскресенье исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — сообщил он.

По словам Бамбизова, проверки ГФС показали, что за три осенних месяца и декабрь 2018 года на Украине было трудоустроено 500 тыс. граждан.

«А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тысяч людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года», — добавил Бамбизов.

Ранее Министерство социальной политики Украины сообщило, что за границей работают 3,2 млн украинцев.

