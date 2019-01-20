Искусствовед Сергей Заграевский рассказал историю обнаруженного в Узбекистане клада.



Ранее СМИ сообщили о находке учеными Национального университета Узбекистана ценностей из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченных 80 лет назад. Клад обнаружили в подвале старинного здания, его стоимость превышает миллион долларов.

По словам Заграевского, Николай Константинович был сослан в Ташкент и лишен воинских званий в результате неприятного инцидента. «Его мать — Александра Иосифовна как-то хватилась своих бриллиантов, и выяснилось, что их сдали в ломбард, и сделал это адъютант великого князя. Был страшный скандал, великого князя допрашивали, и оказалось, что это он велел отнести эти украденные бриллианты в ломбард», — рассказал он.

Эксперт убежден, что Николай Константинович имел большую коллекцию драгоценностей, которая частично пропала после революции.

«По-видимому, их после революции — после того как Ташкент отошел советской власти — спрятали, закопали», — предположил он. По мнению Заграевского, найденные сокровища стоят значительно больше, чем писали СМИ.