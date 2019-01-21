Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2 208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 млрд долларов ежедневно, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным организации, прирост благосостояния этой группы людей за год составил 900 млрд долларов, и на сегодняшний день состояние миллиардеров является наибольшим за все время. Отмечается, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

Одновременно организация фиксирует и другой тревожный тренд: по данным Oxfam, финансовое положение 3,8 млрд беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Сравнивая полученные результаты, организация сделала вывод, что состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 млрд человек.

Так, в исследовании отмечается, что состояние самого богатого человека в мире — владельца компании Amazon Джеффа Безоса — выросло до 112 млрд долларов, и теперь лишь 1% его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.