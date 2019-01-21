Китай по итогам 2018 года сохранил статус второй крупнейшей экономики мира, заявил в понедельник глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.

С общим объемом ВВП 82,07 трлн юаней (около 12 трлн долларов) Китай в 2017 году также закрепил за собой статус второй экономики мира, уступая только США.

«В 2018 году общий объем ВВП Китая превысил 90 триллионов юаней, что примерно на 8 триллионов больше, чем в 2017 году. Если считать по среднему курсу, то общий объем экономики Китая достиг 13,6 триллиона долларов, уверенно занимая второе место в мире», — заявил на брифинге Нин Цзичжэ.

Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года составили 6,6%, что стало худшим показателем с 1990 года, однако совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста около 6,5%. При этом темпы роста ВВП страны в IV квартале замедлились до 6,4% годовых.