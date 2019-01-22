Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,566 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», — сообщила ЕК.

«Блокируя возможность коммерсантов искать лучшие предложения банков из других стран Евросоюза, правила Mastercard искусственно завысили стоимость трансграничных платежей, нанося ущерб потребителям и бизнесу», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия отмечает, что до вступления в силу 9 декабря 2015 года европейского законодательства об ограничении максимального размера комиссии за платежи по картам во всех странах ЕС эти сборы значительно различались в разных государствах Евросоюза. При этом правила Mastercard обязывали использовать сборы, установленные в банковском секторе той страны Евросоюза, где зарегистрирована компания, предоставляющая услуги или продающая оплачиваемые через карту товары (магазин, гостиница, ресторан, прокат автомобилей и т. д.).

Таким образом, по логике Еврокомиссии, Mastercard ограничил возможности использования бизнесом альтернативных услуг трансграничных платежей с более низкими расценками, которые могут предоставлять банки соседних государств через систему Mastercard. Еврокомиссия классифицировала это как практику сегментирования рынка и прямое нарушение принципа единого рынка капитала, товаров и услуг ЕС. Антимонопольное расследование ЕК против Mastercard продолжалось с 2013 года.