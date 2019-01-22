Россия за год опустилась с 25-го на 27-е место в ежегодном рейтинге стран — лидеров в сфере инноваций, составленном агентством Bloomberg. Южная Корея вновь возглавила список из 50 государств, опубликованный во вторник.

На второе место рейтинга вышла Германия, которая год назад была на четвертой позиции. На третьем месте — Финляндия (седьмое место в 2018-м), на четвертом — Швейцария (пятое место), на пятом — Израиль (десятое). Сингапур, который в 2018 году был третьим, опустился на шестое место. Швеция, год назад занимавшая вторую позицию, теперь на седьмом месте.

США с 11-го места поднялись на восьмое, Япония с шестого места скатилась на девятое. Франция в нынешнем году переместилась с девятого на 10-е место. Китай поднялся с 19-го места в прошлом году на 16-е в нынешнем. Великобритания перешла на одну позицию вниз, с 17-го на 18-е место.

Россия с 25-го места в 2018 году переместилась на 27-е место в нынешнем году. При этом РФ оказалась выше всех других стран бывшего СССР. Эстония заняла 36-е место (так же, как и в прошлом году), Литва — 37-е (34), Латвия — 42-е (40). Украина, занимавшая в 2018 году 46-е место, а в 2017-м — 42-е, в нынешнем году выбыла из списка 50 стран мира с наибольшим инновационным потенциалом.

Замыкают список Бразилия (45-е место, в прошлом году в списке не фигурировала), ОАЭ (46-е место, впервые попали в рейтинг за семь лет его существования), Иран (47-е место, 49-е в прошлом году), Кипр (48-е, 47-е в 2018-м), Сербия (49-е место, 44-е в 2018-м) и Аргентина (50-е место, в прошлом году в рейтинге отсутствовала).