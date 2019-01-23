Приостановка работы федерального правительства США («шатдаун») негативно отразится на ВВП страны, но не повлияет на состояние мировой экономики. С таким заявлением выступил во вторник в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Проблема «шатдауна» — это временная проблема», — отметил он, уточнив, что ситуацию в экономике нельзя оценивать по I кварталу, который традиционно совпадает с «неудачным сезоном». «Я признаю, что мы понесем потери в плане ВВП. Но я не признаю, что глобальная экономика будет затронута в какой-либо степени», — заявил Кадлоу.



По его оценке, «когда «шатдаун» подойдет к концу и соответствующие переговоры завершатся, все встанет на свое место». С точки зрения главы Национального экономического совета Белого дома, нормализация «произойдет сразу».

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. Это произошло по причине того, что республиканцам и демократам в конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из казны. Между тем администрация США требует ассигновать на эти цели 5,7 млрд долларов.

Такого рода бюджетные кризисы неоднократно случались в США и прежде. Однако нынешний уже побил рекорд по продолжительности, а признаков того, что республиканцы и демократы пойдут на компромисс, так и не просматривается. Без финансирования продолжает оставаться девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом «шатдаун» затронул около четверти правительства, для остальных ведомств конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.