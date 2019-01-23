Власти Болгарии лишили гражданства российского предпринимателя Сергея Адоньева, основателя компании «Скартел» (работает под брендом Yota). Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции страны.

По данным агентства, Адоньев был лишен полученного им в 2008 году болгарского гражданства еще в мае 2018 года после сообщения о том, что предприниматель «был 20 лет назад осужден за мошенничество в США». Болгарский неправительственный Антикоррупционный фонд предупредил болгарские власти об этом факте год назад.

Как отмечает Reuters со ссылкой на данные фонда, за особые взносы за последние десять лет Болгария предоставила гражданство 225 иностранцам, 125 из них — россияне.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам — членам ЕС ужесточить проверки состоятельных инвесторов, претендующих на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику. Правило «золотых» виз и паспортов введено в ряде стран ЕС, в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Болгарии и на Мальте.