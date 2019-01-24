Накопленные российские инвестиции в Венесуэлу превышают сумму 4,1 млрд долларов, их наибольший объем приходится на вложения компании «Роснефть». Об этом говорится в материалах о торгово-экономическом сотрудничестве РФ и Венесуэлы, которые ТАСС предоставили в Минэкономразвития РФ.



«По данным Банка России, прямые инвестиции в последние годы из России в Венесуэлу не осуществлялись. Вместе с тем, по оценкам экспертов, накопленные российские инвестиции превышают 4,1 миллиарда долларов: проекты ПАО «НК «Роснефть» «Хунин-6» и «Карабобо» — 3,5 миллиарда, проекты Газпромбанка — «Лагунильяс Тьерра» и «Бачакеро Тьерра» — 300 миллионов долларов, проект ПАО «КамАЗ» по сборке автобусов — 22 миллиона долларов», — говорится в материалах Минэкономразвития.

По данным ведомства, в январе — ноябре 2018 года товарооборот двух стран вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 48% и составил 84,7 млн долларов. При этом российский экспорт увеличился на 48,2% до 83,9 млн долларов, а импорт из Венесуэлы — на 33,4% до 800 тыс. долларов. Положительное сальдо внешней торговли России с Венесуэлой в январе — ноябре 2018 года составило 83,1 млн долларов.

Структуру импорта из Венесуэлы за январь — ноябрь 2018 года формировали товарные группы: «продовольственные товары и сельхозсырье» — 81,9%, «кожевенное сырье и изделия из него» — 15,3%, «машины, оборудование и транспортные средства» — 2,1%. Основные импортные товары: ром, какао-бобы, дубленая кожа.



Как сообщили в МЭР, очередное заседание межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии планируется провести в первом полугодии 2019 года в Москве.