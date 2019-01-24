Более 24 млн финансовых и банковских документов c данными о десятках тысяч ссуд и ипотечных кредитов в некоторых крупнейших банках США были обнаружены в Интернете после сбоя в системе безопасности сервера. Сервер, на котором запущена база данных Elasticsearch, хранил данные, содержащие информацию о займах, ипотечных кредитах, графиках погашений и другие финансовые и налоговые документы за более чем десятилетний период. Однако сервер не был защищен паролем, поэтому кто угодно мог получить доступ и читать массив документов.

Считается, что база данных была открыта только в течение двух недель, но этого хватило, чтобы независимый исследователь безопасности Боб Дьяченко мог найти данные. Как сообщает TechCrunch, за утечку ответственна Ascension — компания, занимающаяся данными и аналитикой для финансовой индустрии. В числе услуг Ascension предлагает сканирование и хранение бумажных документов в электронном формате.

Представитель материнской компании Ascension, Rocktop Partners, у которой хранятся документы о более чем 46 тыс. кредитов на сумму 4,4 млрд долларов, подтвердил инцидент в комментарии изданию TechCrunch, но отметил, что системы не были затронуты.

«15 января вендор узнал об ошибке конфигурации сервера, которая могла привести к раскрытию некоторых ипотечных документов, — говорится в заявлении. — Вендор немедленно отключил сервер, и мы работаем со сторонними экспертами-криминалистами для расследования ситуации. Мы также находимся в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов и технологическими партнерами в ходе этого расследования».

Некоторая часть ссуд была передана подрядчику для анализа, говорится в заявлении, но точное число документов, хранящихся на сервере, не разглашается. За IT-инфраструктуру отвечает нью-йоркская компания OpticsML. Попытки издания связаться с компанией не увенчались успехом. Веб-сайт недоступен, а номер телефона отключен.

Представители Rocktop Partners подтвердили, что компания проинформирует всех затронутых утечкой клиентов и сообщит об инциденте государственным регуляторам в соответствии с законами об уведомлении о нарушении хранения данных.