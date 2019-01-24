Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уверен, что Россия в срок достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти, который был прописан в Венском соглашении. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы уверены, что Россия достигнет целевого уровня в срок. Ранее министр [энергетики России Александр] Новак нам объяснял, что его приверженность сокращению остается неизменной, потому что он соавтор соглашения о кооперации ОПЕК+», — сказал Баркиндо.

По его словам, Новак объяснял необходимость постепенного сокращения особенностями российской добычи, поэтому Россия будет плавно сокращать добычу, как и в 2018 году. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил, что Россия сокращает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы.