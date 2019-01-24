Задолженность России перед Советом Европы составляет около 60 млн евро, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген.

Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что «это примерно эта цифра».

Ранее глава МИД Финляндии, страны-председателя до мая в комитете министров Совета Европы, Тимо Сойни заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает до этого времени найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 млн евро.

Весной 2014 года Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В следующем году Ассамблея два раза обсуждала восстановление полномочий России, но в результате санкции только ужесточались.

После этого Россия отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях. В последующие два года Россия не пыталась аккредитоваться.