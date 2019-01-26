Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 млрд долларов слитками золота, передает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В декабре прошлого года Мадуро заявил, что его страна имеет право продавать свое золото на фоне санкций со стороны США и неопределенной ситуации с возвратом в Венесуэлу ее же золота из Великобритании.

Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ Мадуро к его активами за рубежом.

Агентство отмечает, что американские чиновники теперь пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы объявившему себя временным главой страны Хуану Гуаидо, чтобы увеличить шансы на получение контроля над правительством.

Агентство добавляет, что всего иностранные резервы Центробанка Венесуэлы составляют 8 млрд долларов. Часть активов находится в Банке Англии, нахождение оставшейся части активов неизвестно.

Ранее стало известно, что Венесуэла хочет вернуть 550 млн долларов в золотых слитках из Банка Англии из-за опасений, что они могут быть заблокированы из-за санкций в отношении страны. Как сообщало Reuters, речь идет о 14 тоннах золота. Реализация этих планов была задержана примерно на два месяца из-за сложностей с получением страховки, необходимой для перемещения крупного груза золота.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.