Экономические убытки Вашингтона и его пригородов от самой длительной в истории США частичной приостановки работы федерального правительства составили 1,6 млрд долларов. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованной в воскресенье статье газеты The Washington Post, которая приводит данные американских экспертов.

Издание рассказало, что многие организации, в том числе и госучреждения, из-за сложившейся ситуации по тем или иным причинам лишились доходов на сумму от нескольких десятков тысяч до миллионов долларов.

При этом эксперты считают, что имиджу столицы также был нанесен значительный ущерб. Так, издание приводит мнение аналитиков и бизнесменов, которые считают, что временное закрытие госучреждений «подорвало репутацию правительства как надежного делового партнера и популярного работодателя». Кроме того, ситуация «подорвала моральный дух четверти миллиона местных госслужащих и федеральных подрядчиков, которые не получали зарплату более месяца». Опрошенные газетой эксперты считают, что приостановка работы правительства может привести к тому, что все больше людей «будут искать работу в частном секторе и это подорвет привлекательность региона для привлечения инвестиций».

Президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении средств для восстановления работы госучреждений до 15 февраля. С 22 декабря без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент США, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

Президент США подписал временный бюджет и прекратил шатдаун Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.

В интервью газете The Wall Street Journal в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает очередной приостановки работы федерального правительства, если конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Отвечая на вопрос газеты, не исключает ли он очередного шатдауна правительства, Трамп заявил, что такое развитие событий «определенно является одним из вариантов». Президент также выразил сомнение в том, что конгресс в итоге сможет предложить какую-либо жизнеспособную сделку относительно выделения средств на строительство барьера, которую он смог бы принять.

Отвечая на вопрос, примет ли он соглашение, которое не включит в себя выделение 5,7 млрд долларов на возведение стены на границе, Трамп сказал: «Я сомневаюсь в этом. Я должен сделать это так, как надо».



Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.