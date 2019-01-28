Потери американской экономики из-за частичной приостановки работы федерального правительства, которая завершилась в прошлую пятницу, составят около 3 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе бюджетного управления конгресса США.

«Бюджетное управление конгресса подсчитало ущерб от длившейся пять недель частичной приостановки работы правительства, которая началась 22 декабря 2018 года и закончилась 25 января 2019 года», — сообщается в документе. «По оценкам бюджетного управления конгресса, в результате снижения экономической активности реальный (то есть с поправкой на инфляцию) валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2018 года сократился на три миллиарда долларов (при курсе доллара по состоянию на 2019 год) по сравнению с теми показателями, которые были бы в противном случае», — отмечают эксперты управления.

Согласно их подсчетам, бюджетный кризис скажется и на показателях I квартала 2019 года: потери будут равняться уже 8 млрд долларов. Однако эта сумма будет компенсирована за счет двух последующих кварталов 2019 года, рост в которых составит те же 8 млрд долларов. В то же время 3 млрд долларов так и останутся потерянными для экономики. «Наши подсчеты свидетельствуют о том, что порядка три миллиарда долларов не будут компенсированы. Это равняется 0,02% прогнозируемого годового ВВП за 2019 год», — говорится в докладе.

СМИ: частичная приостановка работы правительства США обошлась Вашингтону в 1,6 млрд долларов Экономические убытки Вашингтона и его пригородов от самой длительной в истории США частичной приостановки работы федерального правительства составили 1,6 млрд долларов. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованной в воскресенье статье газеты The Washington Post, которая приводит данные американских экспертов.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. При этом исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэн не исключил, что если к тому времени Белому дому и конгрессу не удастся договориться, в стране может произойти очередной шатдаун.

Приостановка работы федерального правительства продолжалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря 2018 года. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой.

