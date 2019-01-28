Удовлетворение просьбы правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов находится в компетенции Банка Англии, а не правительства Соединенного Королевства. Об этом в понедельник в парламенте заявил заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан.

«Решение остается за Банком Англии, а не за правительством», — приводит его слова агентство Reuters.

Данкан информировал депутатов о том, что в британском Центробанке находятся «значительные объемы золота Венесуэлы» и что он осведомлен о письме лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, в котором он обратился к главе Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не возвращать золото действующему правительству. Замглавы британского МИД также предположил, что Банк Англии при рассмотрении данного вопроса «без сомнения примет во внимание тот факт, что многие страны по всему миру ставят под сомнение легитимность Николаса Мадуро».

Банк Англии отказал Мадуро в выдаче 1,2 млрд долларов золотом Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 млрд долларов слитками золота, передает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Банк Англии ранее не прокомментировал ТАСС сообщения СМИ о том, что его руководство отказало венесуэльскому правительству в возвращении в страну золотых слитков.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео помочь «отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам».

