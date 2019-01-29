Администрация США в понедельник объявила о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, одного из немногих источников доходов правительства президента Николаса Мадуро. Вместе с тем, как пояснил Минфин США, американские компании смогут продолжать проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные заблокированные счета, к которым у действующего правительства в Каракасе нет доступа.

Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы Мадуро пошел на проведение досрочных президентских выборов. «Соединенные Штаты привлекают к ответственности тех, кто виновен в трагическом упадке в стране, и продолжат применять все имеющиеся в их распоряжении дипломатические и экономические инструменты для поддержки временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо (лидер оппозиции), Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) и народа Венесуэлы в их стремлении к восстановлению демократии», — сказал министр финансов Стивен Мнучин, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что PDVSA может быть выведена из-под рестрикций лишь в том случае, если «контроль над организацией будет передан временно исполняющему обязанности президента или будущему демократически избранному правительству страны, которое будет привержено принятию конкретных и целесообразных мер для борьбы с коррупцией».

Мнучин объяснил, что некоторые американские компании работают с PDVSA, в том числе речь идет о Citgo — американском подразделении PDVSA. Эти предприятия получат нефть от PDVSA, за которую уже заплатили. Дальнейшие переводы за покупку сырья нефтеперерабатывающие компании должны будут осуществлять на специальные заблокированные счета в США, к которым не будет иметь доступ правительство Мадуро.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, введение рестрикций против PDVSA «повлечет за собой блокировку 7 миллиардов долларов, кроме того, в результате (венесуэльская компания) понесет убытки в размере 11 миллиардов долларов, у нее сократятся объемы экспорта в течение следующего года».



Как отмечают американские эксперты, от действий Мадуро будет зависеть то, как новые санкции повлияют на американские компании, покупающие нефть у PDVSA. Дело в том, что в теории венесуэльский лидер в состоянии прекратить продавать нефть американским компаниям и начать переправлять углеводороды, например, Китаю или Индии. В таком случае нефтеперерабатывающим заводам США будет нанесен значительный ущерб, однако велики и риски для самой PDVSA из-за дополнительных логистических издержек и неспособности этих государств покупать нефть в том же объеме, в каком ее закупают США.



В целом возможный ущерб для американских компаний не отрицал на брифинге для журналистов и сам Мнучин. Он отметил, однако, что зависимость американских нефтеперерабатывающих компаний от венесуэльской нефти не столь значительна: для большинства из них доля закупаемой венесуэльской нефти — 10% и меньше. «Я думаю, что многие наши друзья на Ближнем Востоке будут счастливы увеличить поставки по мере того, как мы снижаем закупки у Венесуэлы», — отметил министр.