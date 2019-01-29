Условия соглашения с Венесуэлой о реструктуризации ее долга перед РФ не пересматривались, Россия ждет следующую выплату в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы, в котором определены условия и график его выплаты. Следующая выплата должна быть произведена в конце марта. Минфин России ожидает выплат по долгу в соответствии с графиком погашения. Никаких изменений в соглашение не вносилось, соответственно, Венесуэла должна выполнять взятые на себя обязательства перед кредитором», — отмечается в комментарии.

Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой долга перед Россией Пока просрочек по платежам не было.

Ранее во вторник замминистра финансов РФ Сергей Сторчак не исключил проблем с обслуживанием Каракасом госдолга перед Россией, который составляет более 3 млрд долларов, вследствие политического кризиса в Венесуэле. Он уточнил, что пока просрочек не было, передавало агентство ТАСС.



Как указывалось в материале РБК , замминистра отметил, что в настоящее время действует льготный режим, в рамках которого Венесуэла выплачивает только проценты по долгу. В конце сентября 2018 года Каракас перечислил России свыше 100 млн долларов и, согласно графику платежей, в марте 2019-го должен выплатить такую же сумму.