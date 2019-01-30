Министерство Саудовской Аравии по делам муниципалитетов уволило 126 чиновников, обвиняемых в коррупции, сообщило ведомство в Twitter.

В министерстве указали, что чиновники были уволены из подразделений в 15 городах, в том числе в Эр-Рияде и экономической столице королевства — Джидде.

Осенью 2017 года власти Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом начали массовую кампанию по борьбе с коррупцией, во время которой были задержаны сотни политиков, бизнесменов и членов королевской семьи, включая крупного международного инвестора принца Альвалида бен Талаля. Большинство из них через некоторое время вышли на свободу в обмен на сдачу государству части своих активов.