Власти КНР планируют одобрить новый законопроект об иностранных инвестициях 5 марта на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Как сообщила в четверг газета Global Times, благодаря таким мерам будут созданы условия для снятия внешних барьеров и защиты интересов зарубежного капитала.

«Существует острая необходимость в таком законе, который обеспечит более эффективную юридическую основу и обезопасит процесс усиления открытости нашей страны по отношению к внешнему миру, позволит более оптимально использовать иностранные инвестиции», — приводит издание, на которое ссылается ТАСС, слова министра юстиции Фу Чжэнхуа.

По его словам, проводимые в Китае реформы и формирование обновленной структуры открытой экономики требуют изменений в национальном законодательстве, которое также обеспечит более надежную защиту прав на интеллектуальную собственность.

В конце декабря официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что китайское правительство в ближайшее время «намерено создать лучшие в мире условия для зарубежного капитала». Он напомнил, что вся иностранная инвестиционная деятельность в Китае регламентируется тремя законами, распространяющимися на проекты с участием китайского капитала, на международное сотрудничество в сфере инвестиций, а также на деятельность компаний, созданных полностью на средства нерезидентов. Новый законопроект заменит эти три юридических акта и, как ожидается, позволит создать более прочную и прозрачную нормативную базу для управления инвестициями.



«Новый законопроект позволит снять ограничения и обеспечить большую прозрачность правил, касающихся иностранного капитала. Это означает, что КНР намерена создавать более благоприятный инвестиционный климат для зарубежного бизнеса», — отметил директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и технологий (Центральный Китай) Дун Дэнсинь. Он подчеркнул, что впервые в истории китайские компании будут осуществлять коммерческую деятельность на тех же условиях, что и иностранные предприятия.

