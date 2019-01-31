Германия, Франция и Великобритания создали механизм, позволяющий европейским компаниям торговать с Ираном в условиях санкций США, сообщает телерадиокомпания NRD. Как уточняет со ссылкой на нее РБК , целевая компания, штаб-квартира которой находится в Париже, уже зарегистрирована, она получила наименование INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Инструмент в поддержку торговых обменов).

Цель — создание платежного канала для расчетов с Ираном после восстановления режима американских санкций. Руководить компанией будет немецкий управляющий директор, Великобритания будет председательствовать в наблюдательном совете, в который каждая из стран направит одного представителя МИДа. К механизму смогут присоединиться и другие страны ЕС, отмечает NRD.

Задача компании — оживить торговлю с Тегераном. В то же время телерадиокомпания отмечает, что сделать это будет трудно, поскольку многие компании уже ушли из Ирана и разорвали с ним связи.

По данным DW, созданная компания не сможет защитить европейские компании от санкций США, поэтому в ее услугах будут заинтересованы только те фирмы, которые не опасаются закрытия доступа к американскому рынку и других ограничительных мер Вашингтона.

Механизм будет действовать следующим образом: Иран поставляет в Европу нефть и другие товары, однако вырученные деньги будут направляться не в иранские банки, а европейским компаниям, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

Европейские страны объявили о намерении создать механизм специального назначения (special purpose vehicle) для торговли с Ираном, после того как США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций. Президент США Дональд Трамп всегда критиковал подписанный администрацией его предшественника Барака Обамы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и обещал разорвать этот договор, если придет к власти.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила в сентябре 2018 года, что практическая реализация инициативы предполагает создание странами ЕС юридического лица, через которое будут проводиться финансовые сделки с Ираном. В ответ советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят ни Евросоюзу, ни любым другим странам обойти антииранские санкции. Он пригрозил, что Исламская Республика заплатит «чертовски высокую цену», если попытается противостоять США.

В ноябре агентство Reuters передавало, что из-за опасений перед санкциями США ни одна из стран ЕС не выразила готовности принять у себя штаб-квартиру новой структуры.



Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС рассказал, что первый опыт работы новой структуры будет рассмотрен на заседании совместной комиссии по реализации СВПД в феврале. «Будем надеяться, это поможет сохранить документ на плаву, несмотря на выход США из соглашения и их последующие усилия по противодействию деятельности этого механизма», — сказал Чижов.