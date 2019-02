Центробанки мира приобрели в 2018 году наибольшее за последние полвека количество золота — 651,5 тонны, что на 74% больше, чем в предыдущем году. Его стоимость — порядка 27 млрд долларов, говорится в обнародованном в четверг докладе World Gold Council (WGC, Всемирного совета по золоту), данные которого приводит ТАСС.

Эти объемы оказались самыми значительными со времени отказа США в 1971 году от золотого стандарта. Тогда стоимость американской валюты определялась в золоте по цене 35 долларов за унцию.

Подобную тенденцию WGC связывает со значительным увеличением приобретения ценного металла прежде всего Россией, которая «уменьшает зависимость международных резервов от доллара». Лидерами по закупке металла наряду с РФ были Турция и Казахстан. «Многие центробанки стран с развивающимся рынком подвержены значительному долларовому риску, и им нужно управлять этим риском через запасы золота», — заявил глава отдела по анализу рынков WGC Алистер Хьюитт.

Рост закупок драгоценного металла способствовал увеличению стоимости золота во втором полугодии прошлого года после падения цен на 10% в первые шесть месяцев.

В настоящее время запасы золота у центробанков оцениваются, по данным базирующегося в Лондоне Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIIF, Официальный форум монетарных и финансовых институтов), почти в 1,4 трлн долларов. Переход к мультивалютной резервной системе, согласно документу форума, будет «сопровождаться периодом повышенной финансовой неопределенности, поддерживающей спрос центробанков на золото».



Банк России в 2018 году закупил рекордный объем драгоценного металла. Согласно сообщению регулятора, в прошлом году ЦБ РФ увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн. Стоимость золота в резервах ЦБ на конец года достигла 86,9 млрд долларов. Доля золота в общем объеме международных резервов, которые на конец 2018 года оценивались почти в 468,5 млрд долларов, составила более 18,5%.