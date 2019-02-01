Чистая прибыль Deutsche Bank, крупнейшего немецкого банка, по итогам 2018 года составила 341 млн евро против убытка в 735 млн евро в 2017 году, следует из финансовой отчетности компании.

Банк впервые с 2014 года зафиксировал чистую прибыль по итогам года.

Его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 267 млн евро против убытка в 751 млн евро годом ранее. При этом аналитики Wall Street Journal ожидали прибыль на уровне 345 млн евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,01 евро против 0,53 евро по итогам 2017 года. Выручка при этом сократилась на 4,3%, до 25,316 млрд евро.

Чистый убыток Deutsche Bank за IV квартал сократился почти в шесть раз год к году — до 409 млн евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 евро против 1,15 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка сократилась на 2,4% — до 5,575 млрд евро. Выручка подразделения продаж и торговых операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютами упала в IV квартале на 23% в годовом выражении, до 786 млн евро.

«В 2019 году мы ставим цель не только сократить расходы, но и провести целенаправленные инвестиции в рост», — приводятся в релизе к отчетности слова главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга.