Житель американского штата Теннесси Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею 1 млн долларов. Об этом сообщило агентство UPI.

Браун рассказал, что перед вечеринкой по случаю своего дня рождения он заехал на АЗС, где и купил выигрышный билет. «Я посмотрел на билет сотню раз, — отметил счастливчик. — Я все еще считаю, что это сон наяву».

По словам американца, он не спал всю ночь перед тем, как отправиться за выигрышем со своим отцом и двоюродным братом в штаб-квартиру компании, проводящей лотерею.

Счастливчик планирует инвестировать свои деньги. Он также хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.

Моментальные («скретч») лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать сумму выигрыша. Но главные призы в моментальных лотереях обычно составляют максимум несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают миллионов.

Рекордный джекпот в истории США в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

