Инвестиционная фирма Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что она закупила 3 тонны золота у Центрального банка Венесуэлы в январе. Соответствующее заявление было размещено на странице компании в Twitter.

«Noor Capital не занимается незаконными или запрещенными трансакциями. 21 января 2019 года Noor Capital закупила около трех тонн золота у Центрального банка Венесуэлы, согласно международным стандартам и нормам, действовавшим на тот момент. Дальнейших трансакций не было», — говорится в заявлении. Компания также отметила, что не будет продолжать работать с Венесуэлой, пока ситуация в этой стране не стабилизируется.

Bloomberg: власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за рубеж По информации агентства, причиной является пристальное внимание со стороны иностранных СМИ и политиков.

В четверг, 31 января, агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.

Ранее, 29 января, в верифицированном Twitter-аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Хосе Герра, который сообщал о получении информации от чиновников Центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, собиравшемся вывезти из страны 20 тонн золота. Однако позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения Герры.