Украинский президент Петр Порошенко 1 февраля задекларировал 19,675 млн гривен (около 709 тыс. долларов) дивидендов и процентов, полученных по вкладам. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц Украины.

Из декларации, датированной 1 февраля 2019 года, следует, что Порошенко задекларировал 18 550 829 украинских гривен (668,7 тыс. долларов) дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» — инвестиционного фонда, который управляет активами президента Украины.

Помимо этого, Порошенко задекларировал 1 125 126 гривен (40,5 тыс. долларов) доходов в виде процентов, полученных им от вкладов в Международном Инвестиционном Банке (МИБ).

В начале января президент Украины задекларировал 548 678 680 гривен (19,9 млн долларов) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (принадлежит швейцарской юрисдикции). В управлении этой компании находится кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит Порошенко.