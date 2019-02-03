Парламент Кипра одобрил закон, ужесточающий условия предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции (так называемые золотые визы и паспорта). Об этом сообщает издание Cyprus Times .



За документ проголосовали 29 депутатов, еще 17 парламентариев были против. Властям страны необходимо выработать условия предоставления кипрского гражданства до 31 января 2020 года, когда закон, предположительно, вступит в силу.

23 января Еврокомиссия впервые обнародовала доклад о предоставлении гражданства и вида на жительство в странах ЕС в обмен на инвестиции. В Брюсселе опасаются, что так называемые золотые визы не только создают проблемы с безопасностью для Европы, но также приводят к отмыванию средств, к коррупции и способствуют уклонению от уплаты налогов.

При этом в Болгарии, на Мальте и на Кипре действуют правила, «которые менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства», отмечают в Еврокомиссии. Эти правила не предполагают ни «физического проживания» субъекта на территории этих стран, ни каких-либо постоянных обязательств перед соответствующими государствами.