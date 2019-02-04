Комитет по финансовым услугам и комитет по разведке Палаты представителей, которую контролирует Демократическая партия, заинтересовались кредитом, который Deutsche Bank выдал ВТБ. Как сообщает газета Wall Street Journal, конгрессмены посчитали, что финансовые взаимоотношения Deutsche Bank и ВТБ могут быть как-то связаны с президентскими выборами в США.

Речь идет о кредите на 1 млрд долларов, который Deutsche Bank выдал ВТБ еще в 2007 году. В конце 2016 года немецкий банк решил избавиться от него. Часть обязательств (на сумму 300 млн долларов) в итоге была продана Альфа-Банку, а оставшуюся часть ВТБ досрочно погасил в августе 2017 года.

Deutsche Bank в 2016 году отказал компании Трампа в выдаче кредита Не исключалась версия о том, что деньги могут направить на избирательную кампанию.

В ВТБ заявили американскому изданию, что речь шла о стандартном займе, однако в конгрессе решили обратить внимание на эту историю, учитывая многолетние связи Трампа с Deutsche Bank. При этом последний в том же 2016 году отказался выдать кредит компании, которая владеет недвижимостью нынешнего президента во Флориде. В немецком банке тогда объяснили это тем, что Trump National Doral не предоставила достаточных объяснений о конечном предназначении денег. До этого Deutsche Bank в течение почти 20 лет без проблем кредитовал компании Трампа, благодаря чему будущий президент вложился в дорогостоящие проекты в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Флориде.

Что касается ВТБ, то конгрессмены вспомнили слова давнего бизнес-партнера Трампа Феликса Сатера о том, что в 2016 году он якобы получил гарантии о готовности российского банка вложиться в строительство «Башни Трампа» в Москве. Об этом он говорил адвокату будущего президента Майклу Коэну. В ВТБ, правда, подчеркивали, что никогда не имели никаких дел с Трампом, его представителями или связанными с ним компаниями.