Глава ВТБ Андрей Костин считает беспределом арест Банком Англии золотых резервов Венесуэлы. Такое мнение он высказал в ходе олимпиады для студентов «Я — профессионал».

«Взяли, арестовали резервы Венесуэлы. Это беспредел. Я не сторонник Мадуро или Уго Чавеса, я был в Венесуэле и видел, как плачевен результат их правления», — сказал он.



Костин также отметил, что считает Венесуэлу вполне демократической страной. «Но нельзя просто так взять и выбрать другого президента», — сказал он. По словам главы ВТБ, использование чисто экономических категорий в политических целях заставляет задуматься о том, что нужно устанавливать другой экономический, другой мировой порядок.

Ранее Bloomberg сообщал, что Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в получении хранящихся в банке золотых резервов Венесуэлы на сумму 1,2 млрд долларов.