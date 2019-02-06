Банковская группа Intesa Sanpaolo получила в 2018 году более 4 млрд евро чистой прибыли, увеличив показатель в годовом выражении. Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной накануне на заседании правления группы, приводятся в среду в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.

Операционные доходы группы по итогам 2018 года составили 17,875 млрд евро, увеличившись на 0,2% по сравнению с 2017-м. Операционные расходы сократились на 3,6% до 9,47 млрд.

Валовая прибыль группы за год составила 6,348 млрд евро против 5,718 млрд в 2017-м.

Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 4,05 млрд евро против 3,816 млрд в 2017-м. Отдельно в IV квартале группа получила 1,038 млрд евро чистой прибыли (в III квартале 2018-го — 833 млн).

По состоянию на 31 декабря 2018 года сеть группы Intesa Sanpaolo насчитывала 5 302 филиала, из которых 4 217 находились в Италии и 1 085 — за рубежом. Общая численность сотрудников — 92 117 человек.



Как сообщил главный исполнительный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина, чьи слова приводятся в релизе, на собрании акционеров будет предложено распределить 3,4 млрд евро в виде дивидендов, «поскольку выплата значительных дивидендов остается приоритетом».