Полицейские открыли огонь по мужчине у здания Центрального банка Нидерландов в Амстердаме. Об этом сообщают Reuters и местный телеканал AT5. На странице полиции Амстердама в Twitter говорится, что нападавший скончался от полученных ранений.

По данным телеканала, мужчина попытался напасть на полицейских с оружием и был застрелен. Сотрудники правоохранительных органов не уточняют, делал ли нападавший выстрелы. По словам очевидцев, которых цитирует AT5, между мужчиной и полицейскими произошла перестрелка. На опубликованной каналом видеозаписи слышно более десятка выстрелов.

Как уточняет издание De Telegraaf, полиция оцепила место происшествия, там работают следователи. По предварительным данным ЦБ Нидерландов, произошедшее не имеет отношения к банку.

В конце января пять человек погибли в результате стрельбы в банке во Флориде. 21-летний мужчина с оружием зашел в здание банка и начал стрелять, после чего сам сообщил полиции о своих действиях. Он сдался правоохранительным органам после штурма здания спецназом.