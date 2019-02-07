Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Банк Англии также понизил прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,7% в предыдущем прогнозе, говорится в сообщении регулятора.

В 2020 году рост экономики страны теперь ожидается на уровне 1,5% против прошлой оценки роста в 1,7%. Регулятор также улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 1,9% с 1,7%.